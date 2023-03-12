Ученые разрабатывают съедобные дроны

Ученые разрабатывают съедобные дроны1
- 12.03.2023, 22:07
Для чего?
Ученые из Университета электрокоммуникаций Японии и швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны разрабатывают дроны со съедобными частями. Об этом сообщает Nikkai Asia.
По словам ученых, это поможет доставлять провизию в труднодоступные районы во время спасательных операций.
Исследователи разработали рабочий прототип летающего дрона, который наполовину состоит из съедобных материалов. Крылья робота выполнены из рисового крекера с желатином. Их размах составляет 700 миллиметров. Кроме того, дрон способен переносить 80 граммов воды и двигаться со скоростью 10 метров в секунду.
Ученые планируют разработать устройства, у которых около 75% частей будут состоять из съедобных элементов. Таким образом дрон сможет доставить в два раза больше пищи.
Кроме того, ученые хотят создать аналогичных роботов для промышленных производств, на которых велика вероятность попадания частиц металла в конечные продукты. Исследователи предлагают заменить манипуляторы на желатиновые.