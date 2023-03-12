Фильм о журналистках Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой признан лучшим на польско-чешском киноконкурсе 12.03.2023, 22:42

История мужественных белорусок восхищает зрителей и критиков.

Художественная лента «В прямом эфире» («Na żywo») о журналистках «Белсата» Кате Андреевой и Даше Чульцовой признана лучшей на польско-чешском конкурсе ZOOM-ZBLIŻENIA, передает «Белсат».

12 марта режиссер короткометражного художественного фильма Мара Томкович сообщила в своем Facebok о победе на 26-м Международном кинофестивале ZOOM-ZBLIŻENIA в Зеленой Гуре. «В прямом эфире» признан лучшей игровой лентой.

«Много радости! Спасибо большое фестивалю, судьям, актерам, съемочной группе и продюсерам фильма Wajda School & Studio. Особого упоминания заслуживают Катерина Андреева и Дарья Чульцова – журналистки, чья история вдохновила на создание фильма. Надеюсь, что каждая такая награда добавляет хоть немного поддержки, особенно Кате, отбывающей еще один длительный срок», – написала Мара.

Одна из героиней ленты Даша Чульцова узнала новость о награде от коллег из редакции: «Лично я смотрела «В прямом эфире» два раза. Один – на большом экране. Мне было непросто, особенно видеть реальные кадры, те, что я снимала. Эти воспоминания все еще очень близки и болезненны для меня. Мара – отличный режиссер и очень классный человек. Уверена, что если бы Катя его посмотрела, она бы сказала то же самое».

Напомним, что короткометражная художественная лента рассказывает историю задержания журналисток «Белсата» во время их стрима с так называемой «Площади Перемен» в 2020 году.

Ранее фильм Мары Томкович получил специальную награду на 47-м фестивале польского художественного кино в Гдыне. Также лента была показана на кинофестивале в Чикаго. Варшавская премьера ленты прошла 20 ноября 2022 года в рамках фестиваля беларусского независимого кино Bulbamovie 2022. Ниже можно посмотреть трейлер фильма.

Пока что желающие посмотреть фильм целиком могут это сделать только на фестивалях, так как в свободном доступе ленты нет. Тем временем, Мара Томкович собирается снять полнометражное кино про Катю Андрееву. Фильм будет называться «8 лет и 3 месяца» – такой срок заключения журналистка получила от режима Лукашенко.

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