Короли надежной мощности: названы лучшие японские автомобили 3 13.03.2023, 11:37

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При покупке автомобиля надtжность играет одну из самых важных ролей.

Япония производит одни из самых надёжных автомобилей в мире. В основном это обусловлено японскими технологиями и менталитетом. При покупке спортивного автомобиля надёжность играет одну из самых важных ролей. Потому что владельцы не готовы выложить кучу денег за машину, обслуживание, ремонт и при этом не иметь возможности ездить на своём автомобиле. Надёжность — важный фактор для всех автомобилей, особенно для спортивных моделей, которые предназначены для ежедневного использования и ориентированы на удовольствие водителя, пишет quto.ru.

Nissan Skyline GT-R R34

Skyline не нуждается в представлении. Прямоточный двигатель RB26DETT с двумя турбинами развивает мощность 280 л.с. Nissan разработал Skyline R34 для трековых целей. Чугунный блок и кованые внутренние детали означают, что автомобиль может легко превышать 400 л.с. Автомобиль очень надёжен даже при максимальной мощности. Керамический турбокомпрессор с водяным охлаждением и индивидуальные дроссельные патрубки добавляют ещё больше крепкости. Единственное, чего следует остерегаться при покупке R34, — это ржавчины. По состоянию на 2023 год, возраст автомобиля приближается к 25 годам. Чаще всего проблемными местами становятся пол багажника, задние фонари и зоны под крыльями.

Toyota Celica GT-FOUR (ST185)

Как бы ни называли Celica автомобилем для экстремальных водителей, для двигателя с принудительной индукцией он отличается высокой надёжностью. Прямая «четвёрка» 3S-GTE используется во всех трёх поколениях модели. Для ST185 Toyota добавила интеркулер, более агрессивную настройку и турбокомпрессор с керамической турбиной. Синхронизаторы передач изнашиваются только к 193 тыс. км., их замена стоит недёшево, зато требуется нечасто. А вот если использовать давление наддува выше заводского, то придётся менять прокладку головки блока цилиндров или модернизировать внутренние компоненты двигателя.

Honda Civic Type-R (FN2)

Это был последний Type-R с естественным впрыском топлива. Это не самый быстрый, не самый мощный и не самый управляемый Type-R. Однако, когда обороты приближаются к 8000, сразу становится понятно, ради чего был куплен автомобиль. Если не считать обязательного улавливателя, в котором нуждаются большинство двигателей с прямым впрыском, FN2 Type-R надёжен. Прямоточный двигатель K20 — один из самых крепких и долговечных силовых агрегатов в мире. Отсутствие принудительной индукции означает, что двигатель прослужит намного больше 200 тыс. км, даже при недостаточном техническом обслуживании. По сути, самыми глобальными заменами до 200 тыс. км станут лишь цепь ГРМ и обязательное устранение ржавчины по мере старения автомобиля.

Honda S2000 (AP1)

S2000 — один из лучших спортивных автомобилей с откидным верхом. Он развивает 247 л.с. от 2,0-литрового двигателя NA и разгоняется до 9000 об/мин, что больше напоминает автомобили Формулы-1 того времени. При этом автомобиль оснащён одним из самых надёжных двигателей. Трансмиссия тоже служит долго. Шестиступенчатая механическая коробка передач означает, что владелец сможет получить удовольствие от вождения в сочетании с надёжностью. При регулярном техническом обслуживании, S2000 с легкостью проедет более 200 тыс. км.

Mitsubishi Lancer Evolution VI

Шестая генерация среди других Evolution — лучший вариант для покупки. Крепкий 4G63 стоит на всех Lancer Evolution, кроме X. Однако при работе над 6-м поколением Mitsubishi сосредоточились на надёжности. Благодаря более крупному интеркулеру и улучшенным поршням, удалось сделать двигатель мощнее, чем у предыдущих поколений. Автомобиль довольно скуден и аскетичен по сравнению с другими спортивными автомобилями. В нём не так много электроники, поэтому и ломаться особо нечему. Раллийные гонки Mitsubishi в то время и раллийная родословная Evo означают дополнительную надёжность шасси и подвески.

Honda NSX

Это один из самых редких автомобилей JDM. Honda взяла много знаний из своих двигателей для Формулы-1 и внедрила их в NSX. Производитель использовал большинство своих технологий для создания аэродинамического шасси и ходовых качеств. NSX был собран вручную квалифицированными техниками компании Honda. В двигателе C30A V6 от Honda используются титановые шатуны и большие головки цилиндров для максимальной надёжности.

Subaru Impreza WRX STI

Когда речь заходит о Subaru, много говорят о прокладках головки блока цилиндров. Однако эта проблема связана с плохим охлаждением двигателя. Эти легко решается заменой радиатора на более качественный интеркулер. Автомобиль не страдает от проблем с принудительной индукцией, характерных для более поздних поколений Impreza WRX. Кроме того, это великолепный автомобиль, который стоит всех вложенных в него денег.

Toyota Supra (A80)

2JZ-GE — один из самых надёжных двигателей. В автомобильном сообществе хорошо известно, что Toyota Supra развивает более 1000 л.с. с коваными внутренностями. Если оставить чугунный блок с естественным всасыванием, то он развивает около 220 л.с. В турбированной «Супре» добавлены сдвоенные турбокомпрессоры, и она выдает приличные 280 л.с. Редко можно встретить не модифицированную A80 Supra. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на все модификации силового агрегата и подвески. Часто стоковую трансмиссию оставляют с модернизированным двигателем, и это может снизить надёжность. Когда трансмиссия сопрягается с оригинальным двигателем, автомобиль безупречен.

Suzuki Cappuccino

Среди всех спортивных автомобилей в этом списке Cappuccino — самый непритязательный. Его мощность составляет 64 л.с. от трёхцилиндрового двигателя DOHC объемом 600 куб. см, а вес — всего 726 кг. В игре Gran Turismo Cappuccino был транспортным средством для страшных лицензионных тестов. Поздние версии модели были оснащены подвеской на двойных поперечных рычагах, чтобы улучшить ощущения от вождения. Маленький двигатель очень надёжен благодаря своим размерам и сравнительно небольшой мощности.

Acura Integra Type R

Этот автомобиль — суть VTEC и всего того, чем была Honda в то время. Третье поколение получило значок Type R, который означает производительность Honda. Но это был не просто название. Модернизированная подвеска, внутренние компоненты и снижение веса означали, что 195-сильный двигатель стал намного мощнее. Когда надёжность ставится под сомнение, многие ссылаются на то, что Acura принадлежит Honda, будто бы это означает провфал для автомобиля. Однако двигатель B18, которым оснащён Integra Type R — это «вечный» K20. Высокооборотистый двигатель изготовлен из алюминия. Он рассеивает тепло лучше, чем другие материалы для силовых агрегатов.

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