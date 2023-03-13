Политолог: Поездка Лукашенко в Иран напоминает вояж базарного торговца 10 13.03.2023, 12:42

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Кремль не нуждается в посредничестве белорусского диктатора.

Со вчерашнего дня Лукашенко находится с двухдневным визитом в Иране. Он уже встретился с президентом страны Эбрахимом Раиси. Сообщается, что главной темой встречи стало «развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество».

Что может скрываться за этой формулировкой и зачем Лукашенко на самом деле поехал в Иран? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом.

— Лукашенко в поиске финансирования. Он уже делал это в Китае и вот теперь пытается найти финансовые ресурсы в Иране. Стоит отметить, что Тегеран тоже чувствует себя не очень хорошо ввиду экономических санкций. Еще лет 10 назад ситуация была другой из-за того, что страна продавала нефть, но известные санкции обрезали Тегерану возможность получать доходы. При этом очевидно, что Иран достаточно сильное и влиятельное государство в регионе, как бы его не демонизировали.

— На что рассчитывает белорусский диктатор?

— Лукашенко рассчитывает через Иран реализовать свои проекты, в частности — в области вооружений. У Ирана есть определенные наработки в этом направлении. Также Лукашенко заинтересован в сбыте белорусской продукции и сельскохозяйственной техники. Ему было бы интересно и другие направления обсудить. Например, поставки удобрений из Беларуси в Иран, чтобы заместить выпавшие объемы, которые поставлялись.

Стоит понимать, что Иран не является той страной, которая могла бы сегодня заместить выпавшие европейские рынки и финансовые институты, которые ранее обеспечивали рост или оказывали влияние на белорусскую экономику.

— Мы видим, что это второй визит в страны, которые могут посылать оружие для РФ. Лукашенко хочет превратить Беларусь в такой хаб для поставок оружия для Кремля?

— Нет. Думаю, что Кремль не нуждается в посредничестве Лукашенко для поставок оружия. Китай и Иран могут напрямую взаимодействовать с Москвой. Насколько я помню, глобальных санкций на это никто не накладывал.

Недавно была информация, что российское оружие поставлялось через Беларусь как прокладку, а дальше попадало в Иран. Такие схемы действительно работали в прошлые годы. Тем не менее, думаю, что сейчас Москва не особо рассчитывает на посредничество Лукашенко.

Еще были вбросы российских аналитиков, что якобы Лукашенко едет быть посредником по регулированию ирано-азербайджанского конфликта. В связи с тем, что Азербайджан выслал несколько иранских шпионов. Чушь полная. Лукашенко не может претендовать ни на какое посредничество. Думаю, что Азербайджан в последнюю очередь обратился бы к Лукашенко за посреднической миссией. Азербайджан в первую очередь к России бы обратился, учитывая связи Алиеве с Кремлем и прочие его контакты.

На мой взгляд, Лукашенко не является мегаавторитетом для Ирана. Нужно понимать, что для Ирана интересен сбыт фиников, фисташек в Беларуси и так далее, но он не будет вкладывать какие-то инвестиции в белорусскую экономику.

Если обобщить, то вояж Лукашенко напоминает поездку базарного торговца, который просто решил посмотреть, что у него есть на складе и поехал продавать запчасти и технику.

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