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Госдеп США рассказал, зачем Лукашенко поехал в Иран

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  • 14.03.2023, 8:04
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Госдеп США рассказал, зачем Лукашенко поехал в Иран

Диктатор продолжает продавать белорусский суверенитет.

Лукашенко отправился с визитом в Тегеран в интересах Кремля, для того, чтобы укрепить связь России и Ирана.

Об этом в понедельник, 13 марта, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время видеобрифинга.

«Что касается визита Лукашенко в Иран, то мы рассматриваем это как еще большее углубление отношений между Ираном и Россией», — подчеркнул Прайс.

По словам представителя Госдепартамента США, военные связи Москвы и Тегерана уже давно вызывают обеспокоенность в Вашингтоне. Лукашенко же может взять на себя роль посредника между этими государствами.

Также Прайс указал на то, что растущие связи между Минском и Кремлем могут говорить о том, что Лукашенко готов уступить суверенитет собственного государства России.

Ранее в интервью сайту Charter97.org белорусский политолог Дмитрий Болкунец выразил мнение, что визит Лукашенко в Иран напоминает вояж базарного торговца.

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