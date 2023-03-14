«Ник и Майк»: Лукашенко решил вернуться к штурмам границ ЕС 14.03.2023, 11:58

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Белорусское посольство в Стамбуле массово штампует визы.

Визит Лукашенко в Иран ознаменовался еще несколькими моментами, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

1. Авиасообщение между Беларусью и Ираном будет возобновлено. Начнут с двух рейсов в неделю. Для иранцев в Беларусь действует безвизовый въезд. Похоже, синепалый и его окурок с Лиговки решили вернуться к массированным атакам нелегальными мигрантами восточной границы Европейского союза.

Майк отмечает, что посольство хунты в Стамбуле тоже не спало в шапку и всю зиму штамповало визы всем подряд со сроками начала действия в апреле-мае. Потенциальных нарушителей, которым активно пособничают обидчивые белорусские кафиры, ждут укрепленные границы.

2. Синепалый был неприятно удивлен тем, что страна, которая живет 40 лет под санкциями и в его картине мира является вообще невероятно отсталой, на голову опережает «достижения» академии наук хунты от Гусакова и его предшественников по микроэлектронике, технике связи и медпрепаратам. Даже теократия оказалась эффективнее агродиктатуры. Пора принимать кадровые решения в отношении прикормленных очковтирателей.

В режиме телеграфа отмечаем, что после инцидента в Мачулищах машина репрессий набирает новые обороты. Задерживают стрелков, страйкболистов, дошли даже до гештальт-терапевтов. Под угрозой также родственники и просто знакомые. Гестапик уже не стесняется.

Ник абсолютно не исключает, что «пропавший в Москве» помощник Мясниковича, попал в этот невод, так как слишком любил историческую реконструкцию. А историю в Беларуси знать не положено.

На крупных предприятиях у менеджмента собирают телефоны на предмет поиска зарубежных контактов и переписок с иностранными абонентами.

Впереди - отчеты о родственниках за границей и объяснительные за посещения зарубежных медиаресурсов.

Скоро белорусы будут завидовать иранцам под властью аятолл. Но место для сопротивления по-прежнему остается. Самообразование, изучение белорусской истории и культуры, а также неучастие в акциях администрации концлагеря – от концертов группы «Любэ» до походов на матчи хоккейного «Динамо» (хотя на хоккей уже и не походишь – команда вновь бесславно проиграла в первом раунде плей-офф).

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