Audi полностью поменяет систему названия своих моделей 2 14.03.2023, 21:32

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От буквенных названий концерн не избавится.

Стало известно, что компания Audi намерена полностью изменить систему наименования свои машин, заявляют журналисты Heilbronner Voice со ссылкой на инсайдерскую информацию.

От буквенных названий Audi не избавится. Но планирует свои электрокары выпускать под четными номерами: A4, A6, A8, Q4, Q6, Q8. А вот машины с двигателями внутреннего сгорания станут «нечетными»: A3, A5, A7, Q3, Q5, Q7.

Например, новый Audi A4 на базе кузова В10 переименуют в «нечетный» А5. Также и новый концепт Audi А6 переименуют в другой индекс - А7. Еще уточняется, что модели Audi А5 и А7 планируют оставить «без прямых преемников».

В статье говорится о том, что переименовать свои авто в Audi считают необходимым для облегчения идентификации так называемых чистых электромобилей. Так как сейчас приставка e-tron для электрокаров только путает покупателей.

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