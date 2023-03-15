США жестко ответили РФ после столкновения Су-27 с беспилотником в Черном море 2 15.03.2023, 8:21

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Американские дроны продолжат свои полеты в международном пространстве.

Российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем. Однако это не станет преградой для продолжения запусков американских дронов. Об этом заявил представитель Госдепа США Джон Кирби, сообщает CNN.

«Если сообщение состоит в том, что они хотят удержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то это сообщение не будет выполнено, потому что этого не произойдет», - сказал Кирби.

Он акцентировал внимание на том, что Америка не должна спрашивать у РФ разрешения на полеты в воздушном пространстве.

«Черное море не принадлежит ни одной стране. И мы собираемся продолжать делать то, что нам нужно для интересов нашей национальной безопасности в этой части мира. Нам не нужно проходить какую-то проверку у россиян перед полетом в международном воздушном пространстве», — сказал Кирби.

Стоит отметить, что американский беспилотник пока не был найден.

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