В центре Мелитополя ликвидировали высокопоставленного коллаборанта 2 15.03.2023, 9:16

4,050

Предатель скончался в больнице.

Коллаборант Иван Ткач, чью машину вчера взорвали во временно оккупированном Мелитополе, умер о полученных ранений. Его доставили в больницу, но не спасли, сообщает УНИАН.

«Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений», - пишут российские оккупанты в местном Telegram-канале.

Конечно же, местные пособники Кремля сразу же обвинили Украину. Отмечается, что авто подорвали с помощью самодельного взрывного устройства.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, коллаборант перешел на сторону российских оккупантов в 2022 году. За это Ткач был назначен «смотрящим» за бизнесом частных перевозок в городе.

Напомним, вечером во вторник, 14 марта, в центре временно оккупированного Мелитополя в районе улицы Героев Украины прогремел мощный взрыв. Мэр города Иван Федоров сообщил, что взорвался автомобиль.

Позже местное издание РИА Мелитополь сообщило, что, по предварительной информации, убит «чиновник».

В свою очередь местный гауляйтер Владимир Рогов заявил, что в результате взрыва пострадали два человека - мужчина и женщина, их госпитализировали. По его словам, авто взорвали с помощью самодельного взрывного устройства.

В то же время РосСМИ сообщили, что взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит владельцу местной транспортной компании, предателю Украины Ивану Ткачу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».