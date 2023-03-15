Танк ВСУ в упор расстрелял позиции россиян, планировавших атаковать под Бахмутом 15.03.2023, 11:08

иллюстративное фото

Удар был нанесен с 20 метров.

Российские оккупанты накапливали наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку под Бахмутом. Но украинские военные предупредили возможное наступление, ударив по врагу из танка «Т-72Б3».

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

«Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72», - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, удар был нанесен с расстояния в 20 метров.

Позже стало известно, что мощная атака украинских военных на позиции оккупантов с танком «Т-72Б3» попала на видео дрона, снимавшего операцию с воздуха.

Подразделения украинской армии осуществили эффектную атаку на позиции российских военных под Бахмутом, где катком прошлись по оккупантам с помощью танка и бронетранспортера Spartan.

В социальных сетях появилось видео, на котором украинский танк «Т-72Б3» вышел на передовые позиции, преодолев траншею, после чего начал прямой наводкой работать по российским военным из крупнокалиберного орудия.

Снаряды взрывались прямо в окопах российских военных.

Итоги боя хорошо видны на видео - тела погибших российских военных раскиданы по траншее. После прямого попадания танка огневую точку россиян разнесло вместе с бревнами.

После этого на позиции вышел бронетранспортер FV103 Spartan, который из пулемета продолжал отстреливать попавших под удар российских военных. Происходящее с воздуха снимал дрон разведки ВСУ, который зафиксировал бегство остатков российских сил.

В социальных сетях отмечают, что без противотанкового оружия россияне вслепую стреляют из винтовок по бронетехнике из своего окопа, однако гибнут в ходе встречного огня. При этом подобная картина для оккупантов лишь усугубится вместе с прибытием на фронт танков Leopard и бронетранспортеров Bradley.

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