Танк ВСУ в упор расстрелял позиции россиян, планировавших атаковать под Бахмутом
- 15.03.2023, 11:08
Удар был нанесен с 20 метров.
Российские оккупанты накапливали наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку под Бахмутом. Но украинские военные предупредили возможное наступление, ударив по врагу из танка «Т-72Б3».
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
«Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72», - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, удар был нанесен с расстояния в 20 метров.
Позже стало известно, что мощная атака украинских военных на позиции оккупантов с танком «Т-72Б3» попала на видео дрона, снимавшего операцию с воздуха.
Подразделения украинской армии осуществили эффектную атаку на позиции российских военных под Бахмутом, где катком прошлись по оккупантам с помощью танка и бронетранспортера Spartan.
В социальных сетях появилось видео, на котором украинский танк «Т-72Б3» вышел на передовые позиции, преодолев траншею, после чего начал прямой наводкой работать по российским военным из крупнокалиберного орудия.
Снаряды взрывались прямо в окопах российских военных.
Итоги боя хорошо видны на видео - тела погибших российских военных раскиданы по траншее. После прямого попадания танка огневую точку россиян разнесло вместе с бревнами.
После этого на позиции вышел бронетранспортер FV103 Spartan, который из пулемета продолжал отстреливать попавших под удар российских военных. Происходящее с воздуха снимал дрон разведки ВСУ, который зафиксировал бегство остатков российских сил.
В социальных сетях отмечают, что без противотанкового оружия россияне вслепую стреляют из винтовок по бронетехнике из своего окопа, однако гибнут в ходе встречного огня. При этом подобная картина для оккупантов лишь усугубится вместе с прибытием на фронт танков Leopard и бронетранспортеров Bradley.