За российскую нефть предложили платить зимбабвийскими долларами 9 15.03.2023, 20:51

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Экономика Зимбабве пережила три деноминации за последние 20 лет.

Власти Зимбабве заинтересованы в прямых покупках российской нефти и хотели бы рассчитываться в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии страны ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

По его словам, помимо энергоносителей в Зимбабве хотели бы приобретать в России удобрения, а также сельхозтехнику. «Нам нужно не менее 50 тысяч тракторов, чтобы мы могли развивать сельское хозяйство», — сказал Мутсвангва.

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«Альтернативный способ», по словам Мутсвангвы, будет заключаться в торговле с помощью национальных валют — рубля и зимбабвийского доллара.

«Наши банки должны найти способ, чтобы российский рубль и зимбабвийский доллар свободно конвертировались», — пояснил он.

Ставшая хрестоматийным примером гиперинфляции, достигавшей сотен миллионов процентов, экономика Зимбабве пережила три деноминации за последние 20 лет: в 2006 году от зимбабвийского доллара «отрезали» три нуля, в 2008-м — 10 нулей, а в 2009-м — 12 нулей.

После финальной деноминации, когда зимбабвийские доллары меняли на новые в расчете триллион к одному, власти решили отказаться от национальной валюты в принципе и возобновили ее выпуск лишь в 2019 году. За 2020-22 гг новый зимбабвийский доллар потерял 97% стоимости и вошел в топ худших валют мира, уступая лишь венесуэльскому боливару.

По мнению Мутсвангвы, подкрепить торговлю в нацвалютах мог бы золотой запас Зимбабве. «Мы сейчас добываем 35 тонн (золота — ред.) в год, а могли бы добывать все 50. Так что можно было бы подумать над обеспечением нашей торговли золотыми запасами», — пояснил он.

Помимо нефти, власти Зимбабве заинтересованы в российских инвестициях, сообщил Мутсвангва: Россия «могла бы помочь» в строительстве нефтепровода в Мозамбик, а также вложиться в строительство металлургического комплекса.

Ранее делегация из Свердловской области посетила Зимбабве с визитом, в ходе которого обсуждалась возможность совместных проектов в сфере металлургии.

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