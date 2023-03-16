Хапун в Могилеве: задержана доцент университета 16.03.2023, 10:12

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Наталья Мартусевич. Фото из ее соцсетей

Наталья Мартусевич имеет выдающиеся научные достижения.

Во время последней облавы, которую ГУБОПиК устроил в Могилеве, была задержана кандидат биологических наук Наталья Мартусевич.

«Покаянное видео» с ней появилось в канале могилевских силовиков, пишет «Наша Ніва». Теперь ГУБОПиК грозит ей уголовным делом и заключением под стражу.

Наталье Мартусевич 47 лет и она из Могилева. Женщина окончила сначала Могилевский областной лицей в 1993-м и пошла на биофак Могилевского государственного университета имени Кулешова.

Она окончила университет с красным дипломом в 1998 году, а через четыре года защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Физиология».

Это выдающийся результат для научного сотрудника. С 2004 года Наталья работает доцентом в университете, который она закончила, и более 15 лет не только занимается наукой, но и преподает студентам.

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