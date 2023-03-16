США опубликовали официальное видео столкновения российского Су-27 с дроном MQ-9 Reaper 9 16.03.2023, 13:02

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Инцидент над Черным морем показал Пентагон.

Власти США опубликовали видео, на котором запечатлено столкновение российского истребителя с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Пентагон обнародовал ролик, на котором видно, как российский самолет сбрасывает топливо рядом с американским дроном над Черным морем.

⚡️ Власти США опубликовали видео, на котором запечатлено столкновение российского истребителя с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. pic.twitter.com/ePwuOa5Utd — Сharter97.org (@charter_97) March 16, 2023

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера в США показали, как российский Су-27 мог сбивать беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper. Реконструкцию событий сделали журналисты американского канала CBS.

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