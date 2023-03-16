Лукашисты устроили хапун в Иваново
- 16.03.2023, 15:12
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На данный момент известно о четырех задержанных.
Силовики провели задержания в городе Иваново Брестской области. Об этом 16 марта сообщил правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, 13 марта в райцентре прошли массовые задержания. На сегодняшний день известно как минимум о четырех задержанных.
В «Весне» подчеркнули, что фамилии людей, которые вызвали интерес силовиков, неизвестны.
Как сообщал сайт Charter97.org, во время последней облавы, которую ГУБОПиК устроил в Могилеве, была задержана кандидат биологических наук Наталья Мартусевич.