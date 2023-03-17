В Беларуси запретили продавать российскую икру 7 17.03.2023, 13:32

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И ряд других продуктов.

В реестре опасной продукции появился новый перечень товаров, запрещенных к реализации (ввозу, обращению) в Беларуси.

Под запрет попал целый ряд пищевых продуктов, несоответствующих требованиям технических регламентов.

В список вошли:

• Пастеризованная пищевая рыбная продукция. Икра лососевых рыб структурированная «Камчатская».

• Икорное рыбное изделие. Икра палтуса структурированная пастеризованная «Мурманская».

• Икорное рыбное изделие. Икра щуки структурированная пастеризованная «Астраханская».

• Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Добавкин» вымороженное высшего сорта.

• Черный молотый перец с маркировкой «Палитра вкусов».

• Плоды тропических культур сушеные: манго с маркировкой Айдиго NE!KONFETTA.

Производителем рыбной продукции выступает ООО «Лунское море» (Россия, Камчатский край). Основная претензия к товару – его маркировка.

«Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию: в маркировке отсутствует указание на имитацию икры исходя из состава продукции», – сообщает Госстандарт.

Подсолнечное масло, попавшее в реестр опасной продукции, также российского производства (АО «ЭФКО», РФ, Белгородская область). К нему у специалистов Госстандарта такие же претензии, как и к рыбной продукции.

В молотом перце количество плесени превысило допустимый уровень в 15 раз. Также обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы).

Некачественным оказалось и сушеное манго (производитель – SUNRISE INS LTD, Вьетнам).

«Фактически в состав продукта входят пищевые добавки, незаявленные изготовителем в маркировке и обнаруженные в результате физико-химических испытаний», – отметили специалисты.

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