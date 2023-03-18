закрыть
18 марта 2023, суббота, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силовики провели облаву в Гомельской области

  • 18.03.2023, 16:46
  • 1,872
Силовики провели облаву в Гомельской области

Задержаны минимум восемь человек.

В Гомельской области продолжается «комплексная отработка лиц, занимающихся экстремистской деятельностью». Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Судя по опубликованным «покаянным» видео, задержаны как минимум восемь человек. К некоторым из них ворвались домой, к другим — на работу. Одного человека задержали на улице.

Их подозревают в «пособничестве экстремистским формированиям».

Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал 14 марта уже отчитывался о «зачистках» в Гомеле, сообщив о проверке более 30 человек.

В начале февраля массовые задержания прошли в Фаниполе.

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин