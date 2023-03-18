Силовики провели облаву в Гомельской области 18.03.2023, 16:46

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Задержаны минимум восемь человек.

В Гомельской области продолжается «комплексная отработка лиц, занимающихся экстремистской деятельностью». Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Судя по опубликованным «покаянным» видео, задержаны как минимум восемь человек. К некоторым из них ворвались домой, к другим — на работу. Одного человека задержали на улице.

Их подозревают в «пособничестве экстремистским формированиям».

Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал 14 марта уже отчитывался о «зачистках» в Гомеле, сообщив о проверке более 30 человек.

В начале февраля массовые задержания прошли в Фаниполе.