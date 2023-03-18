Эксперты составили список сверхнадежных неубиваемых автомобилей 4 18.03.2023, 18:51

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Эти машины могут ездить десятилетиями.

Эксперты составили новый рейтинг самых надежных подержанных автомобилей. Исследование было проведено независимой организацией Consumer Reports и маркетинговым агентством JD Power, которые провели опрос тысяч автовладельцев. После исследования они выделили десять машин с самым большим пробегом.

Ford Fusion

Компактные модели редко бывают на верхних строчках рейтингов надежности из-за их изначально более экономичной конструкции, но Fusion, производимая в Германии с 2002 года, действительно известна своей надежностью, даже когда речь идет о машинах почти с минимальной ценой. Автомобиль комплектуется простым атмосферным двигателем объемом 1,4 или 1,6 литра, чаще всего в паре с механической трансмиссией, имеет прочную подвеску с большим клиренсом. Только дешевая внутренняя облицовка не выдерживает испытания временем.

Subaru Forester

Более 15% владельцев Forester не хотят менять свой автомобиль даже после более чем 10 лет эксплуатации, что свидетельствует не только о том, что у бренда есть лояльная аудитория, но и говорит о надежности именно этой модели. Forester разных лет всегда на первых местах в рейтингах надежности. Кроссовер обычно не используют «стритрейсеры», а стандартные версии с атмосферными двигателями и простым четырехступенчатым «автоматом» считаются неубиваемыми. Все это касается как машин второго (SG), так и третьего поколения (SH).

Toyota Corolla

Неслучайно семейство Corolla является самым большим на планете. Стандартным с точки зрения надежности принято считать автомобили девятого поколения с индексом E120, владельцы которых ездят без серьезных повреждений не менее десяти лет. Кузов не ржавеет, а атмосферные двигатели объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра ходят без ремонта несколько сотен тысяч километров. Владельцы старых автомобилей замечают проблемы только с электросистемой.

Audi TT

Как это ни покажется странным, но этот спорткар с турбомотором постоянно входит в рейтинги надежности машин с большим пробегом и до 20 лет, в частности, это автомобили первого поколения с передним приводом. Четырехцилиндровый двигатель объемом 1,8 литра имеет компрессор, но в целом он намного проще своих современных аналогов, а до появления коробки DSG на автомобиле устанавливали надежный типтроник. Только турбина иногда вызывает проблемы.

Audi A6

Audi A6 второго поколения возглавил рейтинг надежности ADAC в Германии 15 лет назад, и с тех пор этот факт практически не изменился. Более новые версии также стабильно входят в пятерку лучших. Однако пятнадцать лет назад в основе этой линейки лежали атмосферные двигатели V6, и эти версии используются до сих пор. Следующее третье поколение A6 получило много электроники, что несколько снизило общую надежность модели.

Mercedes SLK

Еще один нестандартный автомобиль, который стабильно входит в десятку самых надежных подержанных автомобилей возрастом от 10 до 20 лет. А все благодаря высокому качеству сборки и относительно простой конструкции. Двигатели модели первого поколения оснащались механическими компрессорами, а пятиступенчатый «автомат» считался практически вечным. Эти автомобили до сих пор встречаются на дорогах, но за годы производства их было выпущено не так много, поэтому сложно найти сохранившийся экземпляр.

Toyota RAV4

Девять из десяти владельцев Toyota RAV4 никогда не сталкивались с техническими проблемами, и это касается даже автомобилей второго поколения, которые производятся с 2001 года. У остальных есть проблемы с некоторыми системами и почти нет претензий к электронике. Атмосферные моторы объемом 2,0 и 2,4 литра можно назвать вечными. Дорогое только обслуживание подвески, но она ломается очень редко.

Honda CR-V

Традиционно высокие рейтинги надежности марки Honda обеспечивает в основном кроссовер CR-V, который без проблем с двигателем и шасси берет на себя не менее 300 тыс. км. На протяжении многих лет Consumer Reports признавал этот автомобиль лидером по надежности, а немецкий TUV неизменно включал его в тройку лидеров среди автомобилей младше 10 лет. Подвеска и коробки передач известны своей надежностью, а бензиновые безнаддувные двигатели, образно говоря, вечны.

Lexus RX

И этот бренд с его флагманским кроссовером уже много лет подряд возглавляют рейтинги надежности в США. Согласно JD Power, Lexus RX менее проблематичен для владельцев, чем любой другой автомобиль. Показатель надежности этого кроссовера - очень приличные 95,35%. Такие же оценки дали автомобилю и британское издание Auto Express. С большим пробегом можно брать модели второго и третьего поколения, но только с безнаддувными двигателями.

Toyota Camry

Consumer Reports утверждает, что эти седаны без проблем проезжают более 300 000 км и рекомендуемы для покупки на рынке подержанных автомобилей (кроме V6 3.5), а также имеют коробки передач для «миллионеров». На дорогах во всем мире полно таких бодрых автомобилей пятого (V30) и шестого (V40) поколений, которые годами сохраняют высокую остаточную стоимость.

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