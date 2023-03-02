СМИ: Путин экстренно собрал Совбез
- 2.03.2023, 13:14
- 12,454
В Брянской области произошел «новый Гляйвиц»?
Путин созвал экстренное заседание Совета Безопасности из-за ситуации в Брянской области.
Как сообщает «Верстка» со ссылкой на источник в силовых структурах, заседание Совбеза проходит в режиме видеоконференции.
Как писал сайт Charter97.org, российские СМИ сообщают о том, что в Брянской области «идут бои с украинской ДРГ, которая проникла на территорию региона».
«РБК-Украина» пишет, что это российская провокация.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в Брянской области на территорию Климовского района якобы проникли украинские диверсанты из 50 человек, а дальше они якобы разделились по группам по двум направлениям — Любечаны и Сушаны.
Официальные представители ВСУ не подтверждают боев в Брянской области. Украинские эксперты считают, что это спланированная провокация.