СМИ: Путин экстренно собрал Совбез 2.03.2023, 13:14

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Фото: Getty Images

В Брянской области произошел «новый Гляйвиц»?

Путин созвал экстренное заседание Совета Безопасности из-за ситуации в Брянской области.

Как сообщает «Верстка» со ссылкой на источник в силовых структурах, заседание Совбеза проходит в режиме видеоконференции.

Как писал сайт Charter97.org, российские СМИ сообщают о том, что в Брянской области «идут бои с украинской ДРГ, которая проникла на территорию региона».

«РБК-Украина» пишет, что это российская провокация.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в Брянской области на территорию Климовского района якобы проникли украинские диверсанты из 50 человек, а дальше они якобы разделились по группам по двум направлениям — Любечаны и Сушаны.

Официальные представители ВСУ не подтверждают боев в Брянской области. Украинские эксперты считают, что это спланированная провокация.

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