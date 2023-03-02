Провокация РФ под Брянском: накануне из тренировочного центра сбежали вооруженные «вагнеровцы» 2.03.2023, 13:40

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Российская пропаганда допустила ряд ошибок при вбросе дезинформиции.

Сегодня российские СМИ сообщили о якобы проникновении на территорию Брянской области РФ «диверсантов» из Украины.

Украинские СМИ пишут, что перестрелка была российской провокацией.

Издание dialog.ua обращает внимание на одну деталь в связи с перестрелкой под Брянском. Оказывается, в Брянской области накануне сбежали из тренировочного центра вооруженные уголовники из ЧВК «Вагнер», которые и могли открыть огонь.

Автор канала украинского ТГ-канал «Погляд Приходька» показывает, насколько некомпетентны российские СМИ, которые даже не умеют грамотно запустить дезинформицию.

Массмедиа РФ запустили новость со следующим текстом: «Группа ВСУ из 50 вооруженных человек с желтыми повязками зашла на территорию поселка в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Остальные смогли убежать, другие закрылись в своих домах». Но дело в том, что украинские военные в данный момент не пользуются повязками этого цвета. Они по прошествии периода в несколько недель проводят смену цвета на синий или зеленый. Команда сменить цвет является обязательно для всех подразделений, и сегодня у украинских силовиков как раз не желтый период.

Также выяснилось, что в Брянской области произошел побег из места дислокации вооруженных наемников из «Группы Вагнера». Именно сейчас их пытаются обезвредить, поскольку бывшие уголовники открывают огонь, в том числе, и по мирным гражданам РФ. Известно ,что они уже успели убить как минимум одного гражданского.

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