Российский самолет ДРЛО А-50 из «Мачулищ» улетел на ремонт 5 2.03.2023, 13:41

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иллюстративное фото

Он уже пересек границу Беларуси с РФ.

Российский самолет-наводчик А-50У, который подвергся атаке на аэродроме в Мачулищах, улетел из Беларуси

Самолет с бортовым номером RF-50608, по сообщениям мониторинговых групп, недавно пересек границу Беларуси с РФ.

По предварительной информации, борт направляется на 325-й Авиационный ремонтный завод, который находится в Таганроге. Именно ОАО «325 АРЗ» является предприятием, которое, в том числе занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50.

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