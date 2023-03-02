Российский самолет ДРЛО А-50 из «Мачулищ» улетел на ремонт

Российский самолет ДРЛО А-50 из «Мачулищ» улетел на ремонт5
- 2.03.2023, 13:41
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Он уже пересек границу Беларуси с РФ.
Российский самолет-наводчик А-50У, который подвергся атаке на аэродроме в Мачулищах, улетел из Беларуси
Самолет с бортовым номером RF-50608, по сообщениям мониторинговых групп, недавно пересек границу Беларуси с РФ.
По предварительной информации, борт направляется на 325-й Авиационный ремонтный завод, который находится в Таганроге. Именно ОАО «325 АРЗ» является предприятием, которое, в том числе занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50.