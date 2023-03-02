ГУР: Ситуация в Брянской области — продолжение очищения РФ от Путина 2.03.2023, 14:08

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Украинская разведка прокомментировала заявление русских партизан.

Столкновения в Брянской области РФ — это продолжение трансформации России и ее очищения от Путина.

Об этом «Громадському» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Представитель украинской разведки заявил, что «Россия — это образование с большим количеством межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов».

«Сегодня есть публичное заявление «Русского Добровольческого Корпуса». Это люди, которые с оружием воюют против режима путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и вводить какие-то конкретные меры», — сказал он.

Как сообщал сайт Charter97.org, росСМИ сообщили о боях в Брянской области. Позднее ответственность за ситуацию в Брянской области взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса»

Движение опубликовало видео, чтобы показать, что русские люди могут бороться за свою свободу.

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