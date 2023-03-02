Путин отреагировал на бои в Брянской области РФ 2.03.2023, 15:43

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Фото: Getty Images

Глава Кремля не контролирует ситуацию с партизанским движением в российских регионах.

Российский диктатор Путин прокомментировал бои в Брянской области. Российская пропаганда утверждала, что якобы «украинские диверсанты» нарушили государственную границу.

Как сообщал сайт Charter97.org, российские СМИ сообщили о боях в Брянской области. Позднее ответственность за ситуацию в Брянской области взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса».

«Сегодня совершили очередной террористический акт», - сказал Путин.

В украинском Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и Главное управления разведки Минобороны Украины прокомментировали стрельбу в Брянской области, заявив, что антипутинской партизанское движение в России набирает силу и агрессивность.

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