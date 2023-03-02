Топ-10 автомобилей, которые сохраняют максимальную цену даже через пять лет 2.03.2023, 20:21

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Также названы авто, которые больше всего теряют в цене.

На вторичном рынке сейчас наблюдаются странные события. Цены некоторых б/у авто превышают стоимости аналогичных экземпляров из автосалона, передает «Твоя машина».

Из-за этого произошли значительные изменения в оценке амортизации подержанных автомобилей. В рамках исследования было проанализировано 8,2 млн моделей 2016 года. Было выяснено, какие модели имеют наименьшую и наибольшую потерю стоимости.

Примечательно, что средняя машина в возрасте 5 лет обесценилась на 40,1% в 2021 году, когда в 2020 году этот показатель составлял 49,1%. В рейтинге указаны авто в возрасте 5 лет, которые меньше всего обесцениваются (в процентах указано, насколько упала цена).

Автомобили, которые дешевеют меньше всего:

1. Jeep Wrangler – 9,2%

2. Wrangler Unlimited — 10,5%

3. Porsche 911 – 12,8%

4. Toyota Tacoma – 13,8%

5. Toyota Tundra – 19,5%

6. Ford Mustang – 21,0%

7. Chevrolet Corvette – 22,7%

8. Chevrolet Camaro – 23,6%

9. Dodge Challenger – 24,4%

10. Toyota 4Runner – 24,6%

Авто, которые больше всего теряют в цене:

1. Nissan Leaf – 65,1%

2. BMW i3 — 63,1%

3. BMW 7-Series — 61,5%

4. Maserati Ghibli — 61,3%

5. BMW X5 — 60,3%

6. Jaguar XF — 59,5%

7. BMW 5-Series — 59,1%

8. Audi A6 — 58,2%

9. Lincoln Navigator L — 57,7%

10. Volvo S60 — 57,3%

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