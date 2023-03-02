Топ-10 автомобилей, которые сохраняют максимальную цену даже через пять лет
- 2.03.2023, 20:21
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Также названы авто, которые больше всего теряют в цене.
На вторичном рынке сейчас наблюдаются странные события. Цены некоторых б/у авто превышают стоимости аналогичных экземпляров из автосалона, передает «Твоя машина».
Из-за этого произошли значительные изменения в оценке амортизации подержанных автомобилей. В рамках исследования было проанализировано 8,2 млн моделей 2016 года. Было выяснено, какие модели имеют наименьшую и наибольшую потерю стоимости.
Примечательно, что средняя машина в возрасте 5 лет обесценилась на 40,1% в 2021 году, когда в 2020 году этот показатель составлял 49,1%. В рейтинге указаны авто в возрасте 5 лет, которые меньше всего обесцениваются (в процентах указано, насколько упала цена).
Автомобили, которые дешевеют меньше всего:
1. Jeep Wrangler – 9,2%
2. Wrangler Unlimited — 10,5%
3. Porsche 911 – 12,8%
4. Toyota Tacoma – 13,8%
5. Toyota Tundra – 19,5%
6. Ford Mustang – 21,0%
7. Chevrolet Corvette – 22,7%
8. Chevrolet Camaro – 23,6%
9. Dodge Challenger – 24,4%
10. Toyota 4Runner – 24,6%
Авто, которые больше всего теряют в цене:
1. Nissan Leaf – 65,1%
2. BMW i3 — 63,1%
3. BMW 7-Series — 61,5%
4. Maserati Ghibli — 61,3%
5. BMW X5 — 60,3%
6. Jaguar XF — 59,5%
7. BMW 5-Series — 59,1%
8. Audi A6 — 58,2%
9. Lincoln Navigator L — 57,7%
10. Volvo S60 — 57,3%