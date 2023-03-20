В Беларуси запретили продавать джинсы популярной марки 3 20.03.2023, 12:00

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иллюстративное фото

С прилавков исчезнут две модели.

Еще две модели джинсовых брюк белорусской компании Conte попали в реестр опасной продукции. Госкомитет по стандартизации счел их не соответствующими требованиям технических регламентов Таможенного союза, сообщает «Зеркало».

Речь идет о моделях CON-38У и CON-43Р торговой марки ООО «Конте СПА».

Госстандарт в этих брюках не устроил показатель воздухопроницаемости. При норме в 50 дм3/м2∙с он у первой модели составил 9 дм3/м2∙с, а у второй — 8 дм3/м2∙с, то есть ткань брюк «дышит» более чем в пять раз хуже положенного.

Теперь данные модели джинсов запрещены к ввозу в Беларусь, а уже ввезенные запрещены к продаже и должны быть убраны с полок магазинов.

Обе модели произведены компанией Firemount Textiles Ltd с Маврикия.

Ранее Госстандарт уже не раз запрещал джинсы этой компании, ООО «Конте СПА» указаны импортером их продукции.

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