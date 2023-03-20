Главный прокурор МУС: Ордер на арест Путина выдан пожизненно 3 20.03.2023, 15:05

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Карим Хан

Фото: Getty Images

У военных преступлений нет срока давности.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест российского диктатора Владимира Путина издан пожизненно и не будет срока давности. Об этом сообщает BBC Radio 4.

«Люди, где бы они ни были, должны понимать, что есть закон, и что с властью приходит ответственность. Для военных преступлений нет срока давности», – отметил Хан.

Главный прокурор добавил, что ордер на арест может быть отозван только в том случае, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.

Как писал сайт Charter97.org, Германия официально заявила об аресте Путина на основании ордера Гааги.

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