Главный прокурор МУС: Ордер на арест Путина выдан пожизненно

Главный прокурор МУС: Ордер на арест Путина выдан пожизненно3
- 20.03.2023, 15:05
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У военных преступлений нет срока давности.
Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест российского диктатора Владимира Путина издан пожизненно и не будет срока давности. Об этом сообщает BBC Radio 4.
«Люди, где бы они ни были, должны понимать, что есть закон, и что с властью приходит ответственность. Для военных преступлений нет срока давности», – отметил Хан.
Главный прокурор добавил, что ордер на арест может быть отозван только в том случае, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.
Как писал сайт Charter97.org, Германия официально заявила об аресте Путина на основании ордера Гааги.