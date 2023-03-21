Лукашенко впервые прокомментировал стрельбу и броски гранат по КГБ в Гродно 12 21.03.2023, 11:17

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Диктатор умолчал о важных моментах, ранее озвученных его пропагандой.

Лукашенко 21 марта собрал «большое совещание» с силовым блоком. Об этом сообщает его пресс-служба. На нем он прокомментировал стрельбу и взрывы гранат во время боя спецназа КГБ «Альфа» с «иностранцем» в Гродно.

«Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для «громких» терактов в отношении должностных лиц государственных органов», — заявил Лукашенко.

По его мнению, это «очередной сигнал», поэтому «необходимо быть готовым к любым событиям».

Национальность «иностранца» он не уточнил.

Напомним, днем 19 марта в Гродно были слышны взрывы и стрельба, появлялась информация и о задержаниях. Позже КГБ сообщил о «ликвидации иностранца», который, по версии силовиков, планировал теракт и оказал сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».

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