В Беларуси назревает номенклатурный переворот 2 Наталья Радина

21.03.2023, 12:07

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Наталья Радина

Нас может ожидать в недалекой перспективе что-то вроде XX съезда КПСС.

Письмо Иосифа Середича вызвало бурю эмоций среди белорусов. Который день активно обсуждается, возможны ли переговоры с диктаторским режимом и «национальное примирение», к которому призвал главный редактор старейшей белорусской независимой газеты «Народная воля».

Абсолютное большинство считает, что это утопия и в сегодняшних условиях никакое примирение невозможно, в первую очередь, поскольку на это не пойдет сам Лукашенко, удерживающий власть только с помощью насилия. Однако заметна тенденция: против активно выступают эмигранты; люди же, живущие в Беларуси, выражают осторожную надежду и говорят о бесперспективности эскалации. Чувства этих людей понять можно: когда живешь в постоянном страхе и под чудовищным давлением, письмо Середича — соломинка, за которую хочется держаться.

В первую очередь, надо отдать должное смелости Иосифа Павловича. В письме описана реальная картина происходящего в Беларуси террора, по сути, геноцида целой нации и прямо говорится о фактической оккупации страны российскими войсками. Такие смелые голоса из Беларуси сегодня больше не звучат: даже за несколько подобных слов можно угодить в тюрьму на большой срок, получив клеймо «экстремиста», а то и «террориста».

Но что на самом деле стоит за этим письмом, если, казалось бы, всем очевидно, что режим не пойдет на реальные переговоры с оппозицией, и примирение в сегодняшних условиях невозможно?

Я знаю Иосифа Середича с 1998 года, когда пришла молодым журналистом работать в «Народную волю». Это патриот и профессионал своего дела, который хранил верность двум идеалам: своей газете, которую защищал и отстаивал в самых тяжелых условиях, и Беларуси, на ситуацию в которой пытался влиять всеми своими силами и ресурсами. Именно в «Народной воле» я познакомилась в 1990-е годы с лидерами белорусской оппозиции Виктором Гончаром, Геннадием Карпенко, Юрием Захаренко и поняла, что журналистика в диктаторской стране — нечто большее, чем просто нейтральное описание действительности.

Но при всей свой смелости и даже некоторой эпатажности Иосиф Павлович всегда был человеком осторожным и тщательно обдумывал каждый свой шаг. Поэтому если сегодня он рискнул своей свободой и даже жизнью, то потому, что ни один раз взвесил все «за» и «против».

И речь в этом письме, как мне кажется, совсем не о Лукашенко и возможности какого-то примирения с обезумевшим диктатором, который вцепился во власть мертвой хваткой. Речь о том, что сегодня для той же номенклатуры становится очевидным, что режим, правивший в Беларуси почти 30 лет, в ближайшее время может рухнуть. Мы можем сколько угодно говорить о слабости и аморальности белорусского чиновничества, безмолвно сидящего под пятой хама, но мы не может утверждать, что все они — сплошь идиоты, которые не в состоянии видеть ближайшую перспективу.

Номенклатуре и мыслящей части руководства силовыми структурами и армии очевиден тупик, в который их привели Лукашенко и его кремлевский хозяин Путин. Россия, безусловно, проиграет эту войну. Выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина подтвердила готовность стран Запада идти до конца в своей поддержке Украины и противостоянии российской экспансии. Кремлевскому холую Лукашенко уже не выскользнуть из ловушки — на его руках кровь белорусов и тысяч украинцев, погибших во время наступления российской армии из Беларуси 24 февраля 2022 года.

Поэтому я рассматриваю письмо Середича как первый осторожный шаг на пути в подготовке смены власти в Беларуси. Я не могу сказать точно, когда это произойдет, многое будет зависеть от ситуации в Украине, но номенклатурный переворот явно назревает.

Думаю, нас может ожидать в недалекой перспективе что-то вроде XX съезда КПСС (съезд партии «Белая Русь» или Всебелорусское народное собрание), на котором будет осужден культ личности Лукашенко, а тысячи политзаключенных будут освобождены из тюрем. Другое дело, что история, если повторяется дважды, то неминуемо фарсом. При таком развитии ситуации у белорусов в любом случае появится очень большой шанс на перемены. Но для того, чтобы им воспользоваться, нам нужно сохранять силу, мужество и стойкость.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

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