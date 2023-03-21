В Беларуси прошла облава на адвокатов 6 21.03.2023, 12:26

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Известно о шести задержанных.

Вчера в Беларуси состоялась облава на адвокатов. Известно о 6 задержанных.

Редакции «Нашай Нівы» стали известны имена некоторых из них, но по просьбе адвокатского сообщества их не озвучили.

Давление на адвокатов началось после выборов в 2020-м. Многих лишили лицензии по надуманным нарушениям или недостаточной квалификации, исключили из коллегий адвокатов. Права на профессию в Беларуси лишили, например, Сергея Зикрацкого, Александра Пыльченко, Людмилу Казак, Михаила Кирилюка, Антона Гашинского, Дмитрия Лаевского.

У известных политзаключенных — того же Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Марии Колесниковой, Алеся Беляцкого — адвокаты менялись несколько раз.

Некоторые адвокаты оказались за решеткой. Виталию Брагинцу дали 8 лет колонии, его обвинили сразу по четырем статьям УК. Судят Александра Данилевича за помощь Опейкину и Герасимене — ему инкриминируют две статьи УК Беларуси.

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