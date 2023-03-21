Японские парламентарии собрали деньги и приобрели 20 автомобилей для ВСУ 1 21.03.2023, 20:44

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Фото: посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Фотофакт.

Группа депутатов верхней палаты парламента Японии приобрела 20 автомобилей для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу посла Украины в Японии Сергея Корсунского.

«Группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии «Возрождение» за счет отчислений от своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов», - говорится в заявлении.

Корсунский сообщил, что они приобрели 20 автомобилей Toyota Hilux и два контейнера полезной продукции для ВСУ. Все это в ближайшее время прибудет в Украину в военные.

«Важно, что в парламенте Японии у нас есть поддержка как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные — за нас», - добавил посол Украины.

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