Японские парламентарии собрали деньги и приобрели 20 автомобилей для ВСУ

Японские парламентарии собрали деньги и приобрели 20 автомобилей для ВСУ1
- 21.03.2023, 20:44
- 2,032
Фотофакт.
Группа депутатов верхней палаты парламента Японии приобрела 20 автомобилей для Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу посла Украины в Японии Сергея Корсунского.
«Группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии «Возрождение» за счет отчислений от своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов», - говорится в заявлении.
Корсунский сообщил, что они приобрели 20 автомобилей Toyota Hilux и два контейнера полезной продукции для ВСУ. Все это в ближайшее время прибудет в Украину в военные.
«Важно, что в парламенте Японии у нас есть поддержка как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные — за нас», - добавил посол Украины.