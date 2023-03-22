Семь тезисов по итогам визита Си Цзиньпина в Москву Игорь Яковенко

22.03.2023, 17:04

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Игорь Яковенко

Появилась дорожная карта поглощения России Китаем.

Итак, завершился поистине исторический визит Си Цзиньпина в Москву. Краткие итоги этого визита можно подвести, анализируя, например, встречу двух диктаторов с помощью расшифровки языка тела. Достаточно посмотреть, как на итоговой пресс-конференции Путин сбивчиво читал по бумажке, а Си в это время расслабленно сидел, расстегнув пиджак и снисходительно выпустив пузо. Даже выключив звук можно было понять, кто тут главный. Но лучше всего об итогах визита китайского императора и о том месте, где теперь находится России можно судить, познакомившись с теми 14-ю документами, которые Путин и Си подписали по итогам общения. Вот моя версия процесса переваривания России Китаем в семи тезисах.

Тезис первый. Информационное поглощение России Китаем. Об этом три из 14 документов (далее даются номера документов, под которыми они опубликованы на сайте «Президент РФ»: 13. Меморандум о сотрудничестве между Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» и Медиакорпорацией Китая. 3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области совместного производства телевизионных программ. 14. Соглашение об обмене информацией и сотрудничестве между Федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (Российская Федерация) и Информационным агентством «Синьхуа» (Китайская Народная Республика).

Это, возможно, самый сложный аспект переваривания Российской империи Поднебесной. Языковой и культурный барьеры непреодолимы. Россия была, есть и останется европейской страной, пусть странной, периферийной, но частью Европы, которую интегрировать в Китай невозможно. Образуется большой непереваренный остаток, в котором будут продолжать кривляться всевозможные соловьевы-киселевы и прочие норкины с михалковыми. Но все их кривлянье будет внутри и по правилам китайского информационного пространства по законам китайской цензуры, намного более жесткой и неумолимой, чем путинская.

Тезис второй. Возврат территорий. Документ 8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по промышленному и инфраструктурному сотрудничеству в преференциальных режимах Дальнего Востока Российской Федерации.

Китайское правительство не случайно накануне визита Си разместило на своем сайте карту Китая с теми полутора миллионами кв. км., которые после Айгунского договора 1858 года отошли Российской империи. Это даже не намек, а требование к России вернуть Дальний Восток и южную Сибирь на место. В историческую китайскую гавань. Никто, естественно, не собирается завтра менять границы и переименовывать Владивосток с Хабаровском. Китай никуда не спешит. Процесс переваривания этих территорий будет сопровождаться демографическим изменением, при котором в результате миграции и смешанных браков русские окажутся на Дальнем Востоке а исчезающем меньшинстве и такие пустяки как переименование городов и перенос границ станут пустой формальностью.

Тезис третий. Освоение Китаем российских сырьевых ресурсов. 6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики об углублении инвестиционного сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов.

Данный процесс «взаимопонимания» уже запущен на полную мощность.

Тезис четвертый. Поглощение Китаем остатков российской науки. Документ 9. Протокол между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики, Объединенным институтом ядерных исследований и Китайской академией наук об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований. Документ 12. Комплексная программа долгосрочного сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики.

Российская наука, несмотря на все усилия государства по ее уничтожению, несмотря на эмиграцию наиболее перспективных ученых на Запад, все еще представляет большую ценность. Правда Китаю на первых порах придется заставить Путина надеть намордник на идиотов из ФСБ, которые в последние годы устроили настоящую охоту на российских ученых, обвиняемых в сотрудничестве с Китаем.

Несколько последних примеров: томский физик Александр Луканин приговорен к 7,5 годам колонии по делу о госизмене в пользу Китая за то, что после выхода на пенсию работал в Шэньянском университете в Китае, профессор Анатолий Маслов ожидает приговора по делу о госизмене в пользу Китая за то, что он работал с китайскими партнерами по заданию правительства. Еще примеры: доцент кафедры ракетных двигателей МАИ Алексей Воробьев осужден на 20 лет по делу о госизмене в пользу Китая, новосибирский профессор, доктор наук, специалист в области лазерной физики, нелинейной оптики и спектроскопии Дмитрий Колкер скончался через три дня после ареста по делу о госизмене в пользу Китая, доктор наук, полярник, президент Арктической академии наук и специалист в области гидроакустики Валерий Митько скончался осенью прошлого года, не дожив до приговора по делу о госизмене в пользу Китая. Что-то мне подсказывает, что в процессе переваривания своей северной провинции Си Цзиньпину придется заставить Путина подписать еще одно соглашение: о взаимопонимании между ФСБ и МГБ КНР, означающее по факту подчинение наследников железного Феликса спецслужбам Поднебесной.

Тезис пятый. Переход под китайский контроль управления российскими госпредприятиями. Документ 11. Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Российская Федерация) и Комитетом по контролю и управлению государственной собственностью Государственного совета Китайской Народной Республики по укреплению сотрудничества в сфере управления государственными предприятиями.

Поскольку экономика России фактически на 90 процентов состоит из госсектора, это облегчает задачу ее перехода под контроль Китая. Весь процесс называется пристойно: «укрепление сотрудничества в сфере управления государственными предприятиями». А главное, как и везде - взаимопонимание.

Тезис шестой. Никакого реального плана урегулирования «украинского кризиса» у Си изначально не было. Это провокация.

К концу визита Си даже самые конченные оптимисты поняли, что все 12 принципов мирного урегулирования с самого начала были ширмой банальной провокации. Сам факт, что Си приехал с этим планом урегулирования «украинского кризиса» в Москву и не планировал визит в Киев, говорит сам за себя. Если кризис «украинский», то при чем тут Москва? То, как Китай действует, если он действительно заинтересован в мире, он показал в процессе примирения Ирана и Саудовской Аравии. Многомесячные усилия китайских дипломатов с участием Си Цзиньпина завершились в марте, в Пекине переговорами между главой Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, советником Совета национальной безопасности Саудовской Аравии Мосаедом Бен Мохаммадом Аль-Айбаном и высокопоставленным дипломатом Китая Ван И. В итоге Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения. Ничего даже близко похожего на эту работу в случае с «украинским кризисом» Китай не продемонстрировал. Цель всего этого китайского плана – выставить Россию и Китай как «миротворцев», а Украину и Запад как «разжигателей войны». То есть, банальная провокация.

Тезис седьмой. Переориентация российской верхушки на преданность Китаю. Создание механизмов двойной идентичности, двойной лояльности. Формирование большого слоя чиновников и предпринимателей внутри России, чьи интересы завязаны на превращение России в китайскую провинцию.

Россия большая страна и процесс ее переваривания будет не быстрым. Поэтому Си нужен Путин. Как анестезирующее средство. Чтобы жертва не сопротивлялась, пока китайский дракон будет ее высасывать методом внешнего пищеварения.

В начале 1238 года, 785 лет назад войска хана Батыя взяли Москву. По данным Рашид-ад-Дина, татары смогли взять Москву только после пяти дней осады. Если верить Лаврентьевской летописи, войска Батыя после взятия Москвы устроили грандиозную резню. Си Цзиньпин смог фактически в одиночку взять Россию за неполных три дня. Без единого выстрела. И жертв, вроде, особых не было.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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