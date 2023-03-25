Отряд ВСУ «Молот» обратил в бегство россиян под Бахмутом 25.03.2023, 11:59

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Украинцы сровняли в землей блиндажи оккупантов.

ВСУ сровняли с землей позицию оккупационной армии РФ на Бахмутском направлении.

Операцию корректировал и снимал на видео беспилотник.

Ролик был опубликован на канале 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Операцию осуществил отряд «Молот Групп» из состава артиллерийского дивизиона 3-й бригады.

«Смотреть вечно можно только на одно: как горят позиции врага… Тлеют оккупанты и их блиндажи в пригороде Бахмута», - написали военные.

На видео попало, как артиллерия ВСУ ударами «перемалывает» российскую позицию. Несколько оккупантов, которым повезло выжить, бросились бежать налегке.

Отметим, что Бахмутское направление остается самым «горячим» на фронте. Россияне уже более полугода не оставляют попыток взять этот крупный укрепрайон в окружение.

Там оккупанты применяют тактику так называемых «мясных штурмов», забрасывая телами своих солдат и наемников украинские позиции.

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