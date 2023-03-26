Боррель пригрозил режиму Лукашенко санкциями за размещение ядерного оружия 1 26.03.2023, 18:06

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Размещение режимом российского ядерного оружия угрожает европейской безопасности.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил Беларуси санкциями за размещение тактического ядерного оружия.

«Размещение Беларусью российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь все еще может остановить это, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал он в твиттере.

Напомним, вчера в эфире телеканала «Россия 24» прозвучало заявление президента России Путина об открытии хранилища тактического ядерного оружия в Беларуси 1 июля 2023 года. Контроль над ТЯО будет осуществлять российская сторона. Представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не видит причин корректировать свою ядерную стратегию в связи с заявлением. Министерство иностранных дел Германии заявило о «дальнейшей попытке ядерного запугивания». Украинский МИД потребовал созвать Совбез ООН и обратился к белорусам не допустить размещения.

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