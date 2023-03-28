В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони 5 28.03.2023, 21:55

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Сильвио Берлускони

Политик пожаловался на боли.

Лидера партии «Вперед, Италия», бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони госпитализировали, пишет Corriere della Sera.

По данным издания, в понедельник политик пожаловался на боли. Берлускони сам прибыл в больницу в Милане, а в среду утром его должны выписать.

Источники ANSA утверждают, что экс-премьер находится в больнице для рутинного осмотра.

Берлускони 86 лет. Corriere della Sera отмечает, что в последний раз он попадал в больницу в январе 2022 года из-за инфекции мочевыводящих путей. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес коронавирус с двусторонней пневмонией, в 2019-м — операцию на кишечнике, а в июне 2016-го — на сердце.

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