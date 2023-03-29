НАТО усилило воздушную разведку у границ Беларуси после заявления Путина о ядерном оружии 29.03.2023, 10:56

С 27 марта вдоль границ России, Беларуси и Украины осуществляют наблюдение как минимум четыре самолета.

Североатлантический альянс усилил воздушную разведку после заявления российского правителя Путина о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на портал Flightradar, с понедельника, 27 марта, вдоль границ России, Беларуси и Украины осуществляют наблюдение как минимум четыре самолета.

Шведский самолет-разведчик Gulfstream IV с позывным SVF645 осуществляет полет над территорией Польши вдоль границ Украины и Беларуси.

В воздухе над Польшей также находится американский Boeing E - 8C Joint STARS с позывным REDEYE6.

За ситуацией в Беларуси и России из воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии наблюдают еще два самолета: Bombardier Challenger 650 ARTEMIS с позывным CL60 и Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7227.

25 марта Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что 1 июля в Беларуси закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия. По его словам, Лукашенко уже долгое время просил его разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Кроме того, Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может использовать это оружие.

Министерство иностранных дел Украины потребовало срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлением Путина о размещении российского ядерного оружия в Беларуси.

В США пообещали привлечь Россию к ответственности за планы разместить ядерное оружие в Беларуси.

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