Папу римского госпитализировали в Риме 3 29.03.2023, 20:57

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86-летний понтифик находится в кардиологическом отделении.

Папа римский Франциск находится в больнице Джемелли в Риме в связи с плановой проверкой состояния здоровья, сообщает Vatican News со ссылкой на главу пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

«Святой Отец отправился в больницу Джемелли для некоторых ранее запланированных осмотров», — сказал Бруни.

В среду утром понтифик присутствовал на всеобщей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане, отмечается в сообщении.

Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, папу римского доставили в кардиологическое отделение. У него наблюдались проблемы с сердцем и дыханием, сообщили источники издания. Состояние главы католической церкви не вызывает беспокойства, сказали собеседники Corriere, но мероприятия с его участием на 30 и 31 марта все же отменены.

Газета Fatto Quotidiano пишет, что проблемы со здоровьем у папы Франциска могут быть связаны с хроническим бронхитом и астмой на фоне стресса. Понтифик может пропустить некоторые мероприятия, запланированные на предстоящую Страстную неделю, не исключает издание. 9 апреля католики будут отмечать Пасху.

Франциску 86 лет. На пост главы католической церкви он был избран ровно десять лет назад, в марте 2013 года. Его настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо, он стал священником в 1969 году.

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