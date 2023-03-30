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В Зельве после доноса гродненской стукачки снесли памятник Ларисе Гениюш

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  • 30.03.2023, 13:16
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В Зельве после доноса гродненской стукачки снесли памятник Ларисе Гениюш

Памятник был установлен с благословения митрополита Филарета.

В Зельве все же демонтировали памятник Ларисе Гениюш, который стоял при местной церкви. Кто отдал приказ на его ликвидацию — церковные власти или представители государственной «вертикали» — пока неизвестно, сообщает «Радыё Рацыя».

О демонтаже памятника сообщил внук Ларисы Гениюш — Михаил Гениюш, который прислал фото места, где стоял памятник.

Еще вчера была информация, что памятник убирать не будут, поскольку демонтаж не соответствует законодательству. Однако кто-то отдал приказ и памятник фактически украли.

Памятник Ларисе Гениюш при зельвенской церкви был установлен с благословения митрополита Филарета в 2003 году. Он фактически принадлежал Белорусской православной церкви.

Памятник требовала ликвидировать пророссийская активистка и «инфоказачка» Ольга Бондарева. Хотя сперва Зельвенский райисполком отказал, памятник все же демонтировали.

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