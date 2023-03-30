Госсекретарь США призвал американцев немедленно покинуть Россию 1 30.03.2023, 20:07

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Энтони Блинкен

Сегодня в РФ арестовали журналиста The Wall Street Journal.

После ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича госсекретарь США Энтони Блинкен призвал находящихся в России американцев «немедленно покинуть» страну. Он также заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» арестом журналиста.

30 марта Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под арест по делу о «шпионаже». В России журналист жил и работал с 2017 года. Он потомок эмигрантов из СССР.

Дело Гершковича является первым уголовным делом о шпионаже против иностранного журналиста в постсоветской России. «Неписаное правило не трогать аккредитованных иностранных журналистов перестало работать», — сказал адвокат Иван Павлов. Желающих осуществлять трудовую деятельность в России иностранных журналистов около полугода проверяют спецслужбы и МИД РФ.

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