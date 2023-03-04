Правозащитники сообщают о задержаниях на белорусской границе 4.03.2023, 18:58

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У мужчин проверяют телефоны.

На белорусско-литовской границе после проверки телефона, задержали гродненца, который ехал в Литву. Мужчину отвезли в РОВД и задержали до суда, который пройдет 6 марта, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Мужчину задержали за «распространение экстремистских материалов» и будут судить по ст. 19.11 КоАП. При этом на него при пересечении границы составили акт таможенного досмотра по ст. 23.34 КоАП.

Также правозащитникам стало известно о задержании на белорусско-польской границе. Молодого чеовека сотрудники КГБ сняли с автобуса после «беседы» на границе. После этого силовики поехали к нему домой, провели там обыск и забрали технику.

Сообщается, что у парня был удален Telegram, но его заставили его снова установить, чтобы восстановить переписки.

Как ранее писал сайт Charter97.org, после диверсии с российским самолетом в Мачулищах 26 февраля, пассажиров, которые в эти дни выезжают из Беларуси за границу, усиленно проверяют сотрудники КГБ. Выезжающим задают вопросы о цели поездок в Европу. Спрашивают об Украине, за кого голосовали на выборах, а также ходили ли они на протесты.

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