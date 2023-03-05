«Мачулищи»: как Лукашенко проиграл информационную войну 5.03.2023, 19:23

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Ситуация действительно оказалась крайне болезненной для властей.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что вне зависимости от того, что произошло на аэродроме в Мачулищах на самом деле, «белорусские власти проиграли информационную войну».

– В информационную эпоху важно первым выдвинуть свою версию и отстаивать ее, – сказал политолог в эфире ОУ! – И если власти только через четыре дня выдвигают свою версию, то это явный информационный проигрыш, явный прокол.

По его мнению, власти косвенно признали, что в Мачулищах произошло что-то неприятное и нехорошее, поскольку с 26 февраля силовые структуры стоят на ушах: идут задержания (4 и 5 марта в Минском районе сотрудники КГБ проводили облавы и хапуны), проверки владельцев дронов, а также проверки на границах страны.

Карбалевич допустил, что теперь российский самолет А-50 может летать, но не может выполнять боевые функции.

Политолог назвал две причины, почему власти так долго молчали о произошедшем в Мачулищах. Уже не впервые в момент кризисной ситуации система впадает в ступор, не имея установки от Лукашенко и потому не зная, как реагировать. В такой ситуации представители режима предпочитают просто молчать. Так было, например, со скоропостижной смертью Владимира Макея.

Во-вторых, ситуация действительно оказалась крайне болезненной для властей.

– Лукашенко, наверное, гарантировал России, что на белорусской территории ее военные и техника будут защищены. Это вообще один из главных аргументов Лукашенко по отношению к Москве: мы защищаем западные рубежи Союзного государства, поэтому не толкайте нас к тому, чтобы отправить наши войска в Украину. И вот выясняется, что произошла успешная атака на стратегические военный объект.

А если нападение осуществили белорусские партизаны, то к тому же выясняется, что режим не контролирует ситуацию внутри страны – несмотря на террор и репрессии, – сказал политолог.

Однако он не считает, что происшествие в Мачулищах окажет серьезное влияние на отношения Кремля и Лукашенко.

– У Лукашенко есть аргумент: а у вас, на российских аэродромах, все в порядке? Там ведь также случаются подобные проколы, – напомнил Карбалевич.

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