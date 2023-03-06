Виталий Портников: Есть сценарий, при котором Китай присоединит Сибирь 1 6.03.2023, 8:56

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Россия владеет бывшей территорией Китайской Империи.

В последнее время все чаще ведутся споры по поводу того, что Китай может попытаться захватить Дальний Восток. Украинский политолог Виталий Портников считает, что напасть на ядерное государство лидер КНР не решится. Другое дело, что в определенный момент могут сложиться подходящие условия для возврата исконно китайских территорий, которые сейчас считаются частью РФ.

Об этом украинский политолог заявил в интервью для телеканала «Прямий».

Известный журналист пояснил, почему власти Китайской Народной Республики не будут вести открытую войну с Россией: «С политической точки зрения Китай не будет, потому что нет никакого смысла воевать с Россией, с ядерной страной, у которой есть ядерная триада и которая может уничтожить Китай быстрее, чем Китай захватит Сибирь».

Также Виталий Портников сделал упор на важный момент: «Если у России не будет какого-то руководства, если будет распад России, если появится какая-то независимая республика в Сибири (если появится), то Китай может думать об установлении какого-то своего суверенитета над этой своей территорией. Такое может произойти, конечно же, но пока что Россия владеет бывшей территорией Китайской Империи (Тувинской республикой, где родился Сергей Шойгу). Это была Китайская Империя, но пока что не Китай владеет Россией, а Россия владеет Китаем».

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