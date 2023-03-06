Стало известно, когда заработает второй энергоблок БелАЭС 6.03.2023, 11:20

Дату раскрыл глава Минэнерго.

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на «совещании» у Лукашенко по вопросам БелАЭС.

В апреле запланировано первое пробное включение в сеть второго энергоблока. При этом мощность реакторной установки будет поднята до 40%.

Напомним, пуск второго энергоблока не раз переносился. Загрузку ядерного топлива в реактор второго энергоблока завершили в конце 2021 года. Ввести в промышленную эксплуатацию собирались до конца 2022 года, затем на февраль, затем на март, и наконец — на апрель. До этого запуск переносили с 2020 года на май 2022-го.

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