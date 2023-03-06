Кыргызстан экстрадировал белоруса, получившего статус беженца в Украине

Кыргызстан экстрадировал белоруса, получившего статус беженца в Украине9
- 6.03.2023, 14:23
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В Беларуси он был администратором оппозиционного медиа.
Из Кыргызстана экстрадировали в Минск Владимира Кадарию, который ранее обращался к президенту Садыру Жапарову с просьбой не выдавать его Беларуси. Об этом The Insider рассказал адвокат Кадарии Афтандил Алимжанов.
По словам Алимжанова, 4 марта Кадарию вывезли из Бишкекского СИЗО-1 представители МВД.
Защита Кадарии считает, что его экстрадиция — нарушение Кыргызстаном международного законодательства.
В обращении Владимир Кадария рассказал, что бежал из Беларуси в Украину от политического преследования и получил там гражданство. В Беларуси он был администратором интернет-ресурса, который опубликовал оппозиционные материалы.
Несмотря на это, Генпрокуратура Кыргызстана рассматривает Кадарию как гражданина Беларуси и считает решение о его выдаче законным.