У белорусов за год стало почти вдвое больше недвижимости в Литве 6.03.2023, 17:28

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Для россиян цифра сократилась.

Согласно статистическим данным, количество объектов литовской недвижимости в собственности граждан Беларуси за последние 12 месяцев увеличилось более чем в 1,8 раза, а вот для россиян цифра сократилась.

Как сообщает myfin.by, в феврале наши соотечественники владели 3,2 тыс. объектами в сравнении с 1,75 тыс. годом ранее. Чуть меньше половины из них – это квартиры, 13% – земельные участки, 8% – жилые дома, а остальное приходится на другие помещения и здания.

Белорусские компании владели 23 объектами недвижимости – в 2022 году их было 14. Общая средняя рыночная стоимость литовской недвижимости, принадлежащей гражданам Беларуси, рассчитанная методом массовой оценки, составляет 170 млн евро.

Иная картина наблюдается для граждан России, которые в 2022 году приобрели в Литве 775 объектов недвижимости, что почти на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Россияне и белорусы в Литве чаще всего покупают недвижимость в Вильнюсе (175 объектов), Клайпеде (71), Вильнюсском (68) и Клайпедском (37) районах, а также в Молетском районе (34) и Висагинасе (31) на востоке страны.

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