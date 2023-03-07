Бойцы ВСУ «нокаутировали» колонну российских танков на Луганщине 7.03.2023, 10:57

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За один бой ликвидировано пять вражеских бронемашин.

Пять танков за один бой: на Луганщине 25-я отдельная воздушно-десантная бригада «накрыла» огнем колонну вражеской бронетехники, превратив ее в металлолом. Упорные бои продолжаются в лесу под Кременной, но ВСУ надежно держат линию фронта.

Эпическое видео битвы, предоставленное бойцами Сичеславской бригады ВСУ, защищающими от врага Луганщину, обнародовал 7 марта в Твиттере военный обозреватель Пол Джавин (Paul Jawin). По его словам, на кадрах сняты события, происходившие днем ранее – 6 марта.

The 25th brigade knocked out 5 Russian tanks yesterday. pic.twitter.com/dsCsEt74Fd — Paul Jawin (@PaulJawin) March 7, 2023

«25-я бригада нокаутировала пять российских танков вчера», – отметил Джавин в своем сообщении.

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада (25 ОПГБр) – это военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. В мирное время подразделение базируется в пгт Гвардейское Днепропетровской области. 8 сентября 2022 Владимир Зеленский отметил заслуги бригады при контрнаступлении на Харьковщине в районе Балаклеи. Части бригады участвовали в освобождении Изюма. В ходе контрнаступления на Слобожанщине 25-я ОПГБр также освобождала левый берег реки Оскол и северо-западные районы Луганской области.

6 марта 2023 года Сичеславские десантники, героически уничтожающие оккупантов в Луганской области, получили награды из рук командующего ДШВ ВСУ генерал-майора Максима Миргородского. Он отметил, что «сичеславцы» – всегда в авангарде боевых действий на самых сложных участках фронта, где успешно выполняют поставленные задачи.

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