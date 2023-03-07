Лукашенко заявил о задержании россиянина из-за подрыва самолета в Мачулищах 7.03.2023, 12:52

У задержанного якобы есть также «украинский паспорт».

Лукашенко на сегодняшней церемонии перед Днем женщин заявил о «задержании причастных к атаке» на российский самолет ДРЛО А-50 в Мачулищах.

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, он «рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб и его пособников».

Диктатор обвинил в «диверсии» в Мачулищах Службу безопасности Украины и американское ЦРУ.

«Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ разрабатывают операцию против Беларуси. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014-м, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях», - рассказал диктатор.

Но, по словам Лукашенко, при подготовке атаки на самолет использовались «самые высокие технологии». «Это действительно было что-то невероятное», - сказал диктатор.

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