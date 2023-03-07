ВСУ точным огнем срезали российский флаг вместе с крышей здания в Бахмуте 3 7.03.2023, 13:25

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Видеофакт.

Несмотря на бравые заявления главаря российской ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина об успехах РФ в Бахмуте, ситуацию в городе его наемники по-прежнему не контролируют.

Более того, благодаря профессионализму и стойкости Сил обороны, все усилия оккупантов водрузить флаг РФ над занятой ими частью города сводятся на нет.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях во вторник, 7 марта.

На нем видно, как украинские военные ведут огонь по захваченному вагнеровцами зданию, и в результате одного точного выстрела сносят часть крыши вместе с российским триколором, преждевременно вывешенным там чересчур самоуверенными захватчиками.

Знесли ганчірку вагінерів під Бахмутом 💥 pic.twitter.com/QzHqeP5fBU — Андрій Л ✙🇺🇦⚓❤️🖤🇺🇲🇵🇱🇬🇧🇪🇺 (@Andrii_L1983) March 7, 2023

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