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The Guardian: ВСУ уничтожили под Бахмутом до 30 тысяч оккупантов

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  • 7.03.2023, 17:57
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The Guardian: ВСУ уничтожили под Бахмутом до 30 тысяч оккупантов

Раненых может быть намного больше.

Россия потеряла в попытках захватить Бахмут от 20 до 30 тысяч военных.

Об этом сообщил журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на заявление западных официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности.

По словам западных официальных лиц, «соотношение убитых и раненых [у России] может быть хуже, чем один к трем». Они считают, что битва за Бахмут может продолжаться еще месяц, либо Силы обороны Украины могут принять решение и покинуть город в течение недели.

Как рассказал сайту Charter97.org боец ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, в Бахмуте российских военных ждет сюрприз.

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