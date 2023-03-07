The Guardian: ВСУ уничтожили под Бахмутом до 30 тысяч оккупантов

The Guardian: ВСУ уничтожили под Бахмутом до 30 тысяч оккупантов4
- 7.03.2023, 17:57
- 3,402
Раненых может быть намного больше.
Россия потеряла в попытках захватить Бахмут от 20 до 30 тысяч военных.
Об этом сообщил журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на заявление западных официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности.
По словам западных официальных лиц, «соотношение убитых и раненых [у России] может быть хуже, чем один к трем». Они считают, что битва за Бахмут может продолжаться еще месяц, либо Силы обороны Украины могут принять решение и покинуть город в течение недели.
Как рассказал сайту Charter97.org боец ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, в Бахмуте российских военных ждет сюрприз.