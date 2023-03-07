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В Тбилиси протестующие штурмуют парламент

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  • 7.03.2023, 20:13
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В Тбилиси протестующие штурмуют парламент

Грузины протестуют против закона об иноагентах.

В Тбилиси (Грузия), где парламент досрочно вынес на голосование закон об иноагентах, вечером 7 марта начались столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает Sova.news.

По словам участников протеста, силовики используют против собравшихся у здания парламента слезоточивый газ. Также полиция приготовила водметы.

«Спецназ перекрыл все подступы к законодательному органу. Протест концентрируется на проспекте Руставели», – говорится в сообщении.

Депутаты планировали рассмотрение закона «О прозрачности иностранного влияния» на 9 марта, но приступили голосованию сегодня. В результате он был принят: «за» проголосовали 76 депутатов, «против» – 13.

Telegram-канал грузинского блогера Николая Лившица публикует видео с места событий, на котором видно, что несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей много антикремлевских плакатов, участники часто скандируют «рабы».

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