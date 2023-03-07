В Украине ликвидированы еще ряд российских офицеров
- 7.03.2023, 22:01
Уничтожен майор, капитан и ряд старших лейтенантов.
В Украине ликвидированы еще ряд российских офицеров, среди тех, кто стал новым «грузом 200», есть майор.
На украинской земле уничтожен вражеский майор Виктор Брыксин, а также капитан и ряд старших лейтенантов, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в Telegram.
«…пока есть вот такие свежие … со звездочками: майор Виктор Брыксин, капитан Алексей Курганский, старший лейтенант Максим Иванников, старший лейтенант-«мобик» Алексей Прохоров», - сообщил защитник Украины.
Позже офицер ВСУ поделился, что «грузом 200» стали также вражеске старлеи Павел Стромилов и Кирилл Кривошеев.