В Украине ликвидированы еще ряд российских офицеров 7.03.2023, 22:01

Уничтожен майор, капитан и ряд старших лейтенантов.

В Украине ликвидированы еще ряд российских офицеров, среди тех, кто стал новым «грузом 200», есть майор.

На украинской земле уничтожен вражеский майор Виктор Брыксин, а также капитан и ряд старших лейтенантов, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в Telegram.

«…пока есть вот такие свежие … со звездочками: майор Виктор Брыксин, капитан Алексей Курганский, старший лейтенант Максим Иванников, старший лейтенант-«мобик» Алексей Прохоров», - сообщил защитник Украины.

Позже офицер ВСУ поделился, что «грузом 200» стали также вражеске старлеи Павел Стромилов и Кирилл Кривошеев.

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