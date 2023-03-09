В Грузии протестующие перевернули авто полиции 9.03.2023, 3:32

Фотофакт.

Спецназовцы оттеснили протестующих в Тбилиси, выступающих против принятия так называемого закона об «иноагентах», от здания парламента с использованием водометов и слезоточивого газа.

Все входы в парламент Грузии были зачищены от протестующих, в том числе и проспект Шота Руставели. Демонстранты были вынуждены отступить к соседним улицам.

В ответ протестующие перевернули полицейское авто, эти кадры попали в прямую трансляцию грузинских СМИ с места событий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».