закрыть
9 марта 2023, четверг, 4:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Грузии протестующие перевернули авто полиции

  • 9.03.2023, 3:32
В Грузии протестующие перевернули авто полиции

Фотофакт.

Спецназовцы оттеснили протестующих в Тбилиси, выступающих против принятия так называемого закона об «иноагентах», от здания парламента с использованием водометов и слезоточивого газа.

Все входы в парламент Грузии были зачищены от протестующих, в том числе и проспект Шота Руставели. Демонстранты были вынуждены отступить к соседним улицам.

В ответ протестующие перевернули полицейское авто, эти кадры попали в прямую трансляцию грузинских СМИ с места событий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников
Здесь был Вася
Здесь был Вася Ирина Халип
Ждите у себя революции
Ждите у себя революции Андрей Зубов