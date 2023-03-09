В Грузии протестующие перевернули авто полиции
- 9.03.2023, 3:32
Фотофакт.
Спецназовцы оттеснили протестующих в Тбилиси, выступающих против принятия так называемого закона об «иноагентах», от здания парламента с использованием водометов и слезоточивого газа.
Все входы в парламент Грузии были зачищены от протестующих, в том числе и проспект Шота Руставели. Демонстранты были вынуждены отступить к соседним улицам.
В ответ протестующие перевернули полицейское авто, эти кадры попали в прямую трансляцию грузинских СМИ с места событий.